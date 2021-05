Prinz Harry will Impfstoff für «jeden Winkel der Welt»

Prinz Harry, 36, war einer der Hauptredner beim Wohltätigkeitskonzert «Global Citizen's VAX Live: The Concert to Reunite the World», das am Sonntag im SoFi-Stadion in Los Angeles, Kalifornien, aufgezeichnet wurde. Die von US-Star Selena Gomez, 28, moderierte Veranstaltung wird am 8. Mai ausgestrahlt.