Prinzessin Mako darf endlich Ja sagen

Prinzessin Mako und Kei Komuro hatten sich während des Studiums an der Universität in Tokio kennengelernt. 2017 gaben sie ihre Verlobung bekannt, die für 2018 geplante Hochzeit wurde jedoch nach Bekanntwerden des Finanzskandals auf Eis gelegt. Nach der Hochzeit in diesem Monat plant das frisch getraute Paar, in die Vereinigten Staaten zu ziehen. Dort arbeitet Komuro als Anwalt.