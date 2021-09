Nun offenbart Durek Verrett in der neuen RTL-Dokumentation «Prinzessin Märtha: Meine Geschichte», wie sehr er angefeindet wird: «Mir schreiben täglich Norweger, dass ich ein schrecklicher Mensch sei. Ich frage mich, was ich ihnen getan habe», erzählt der US-Amerikaner. Am Anfang der Beziehung habe er sich denn auch gefragt, ob er «damit klarkomme, so intensiv unter Beobachtung zu stehen».