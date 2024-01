Priscilla Presley und Riley Keough zeigen sich versöhnt bei den Emmys

Noch vor wenigen Monaten lieferten sich Priscilla Presley (78) und Enkeltochter Riley Keough (34) einen Streit um das Erbe von Lisa Marie Presley (1968-2023). Die Unstimmigkeiten scheinen die beiden nun hinter sich gelassen zu haben: Am Montagabend zeigte sich die einstige Ehefrau von Elvis Presley (1935-1977) gemeinsam mit ihrer Enkelin auf dem roten Teppich der Emmy-Verleihung. Die «Daisy Jones & The Six»-Darstellerin war bei der Awardshow als beste Nebendarstellerin in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm nominiert.