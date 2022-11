Am 29. April 2011 heirateten Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) mit allem Prunk und Pomp in der Londoner Westminster Abbey. Was bei einer solchen Hochzeit natürlich nicht fehlen darf, ist eine standesgemässe Hochzeitstorte. Das Gebäck wurde von Kuchenmeisterin Fiona Cairns in fünfwöchiger Arbeit hergestellt und war ein für royale Hochzeiten üblicher Fruit Cake – also ein Früchtekuchen – der nobel in weisses Marzipan verpackt und mit 17 Blumenarten, Ornamenten und Mustern verziert wurde. Die Torte war verhältnismässig eher niedrig (nur acht Stockwerke hoch) und klein, aber offenbar doch gross genug, dass einige Stücke übrig blieben.