Doch bis ihre Karriere so richtig Fahrt aufnehmen kann, steht noch etwas Grosses auf ihrer To-Do-Liste. «Ich schreibe in einem halben Jahr mein Abitur», so Nele. Doch sobald sie die Matura in der Tasche hat, steht dem Promi-Spross die Welt offen – der Name Ludowig kann da ganz bestimmt nicht schaden. Schliesslich nimmt Frauke ihre Tochter heute schon gerne mit an Events, steht mit ihr für Fernsehen und Werbung vor der Kamera und ist Dauergast auf ihrem Instagram-Account.