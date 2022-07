Promis und Royals fiebern mit den Tennisstars mit

Am wohl bekanntesten Tennisturnier der Welt weiss man nie so genau, wo man die ganz grossen Stars findet. Auf dem Platz, um jeden Ball kämpfend? Oder doch eher mit Fächer und kühlem Getränk in den Händen auf den begehrten Rängen? Wimbledon ist nicht nur der Ort, um Top-Tennisspielerinnen und -spieler wie Novak Djokovic (35), Simona Halep (30) oder Rafael Nadal (36) zu bestaunen, sondern auch ein glamouröser Anlass, wo sich die Promis und Royals die Klinke in die Hand drücken.