Pumuckl macht die Werkstatt von Meister Eder wieder unsicher

Lange war Pumuckl von der Bildfläche verschwunden, der ursprüngliche Meister Eder, gespielt von Gustl Bayrhammer (†71) sowie die Stimme des Kobolds, Hans Clarin (†75), sind schon lange verstorben. Jetzt holt RTL ihn wieder aus der Schublade, staubt ihn ab und setzt ihm einen neuen Eder an die Seite – Florian Eder, den Neffen von Franz Eder, der inzwischen gestorben ist, in dessen Rolle Florian Brückner (39) schlüpft. Für alle, die noch mit nostalgischem Blick auf die alte Pumuckl-Serie zurückschauen, bleibt die Anfangssequenz und die Titelmelodie, sowie der gezeichnete Pumuckl in 2D-Format. Dank moderner Technik und Künstlicher Intelligenz darf man sich sogar auf die Stimme von Hans Clarin freuen, die Pumuckl so ikonisch machte. Gesprochen wird der Kobold allerdings vom Kabarettisten Maxi Schafroth (38), seine Stimme im Nachhinein mit KI bearbeitet.