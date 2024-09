Brian May war schon einmal nahe am Tod

Der Queen-Gitarrist erklärt ausserdem, was vorgefallen ist und was man im Spital diagnostizierte: «Sie nannten es einen leichten Schlaganfall und plötzlich – aus heiterem Himmel – hatte ich keine Kontrolle mehr über diesen Arm, was ein wenig beängstigend war.» Und er fügt an: «Ich muss sagen, dass ich im Frimley Hospital, wohin ich mit Blaulicht gebracht wurde, die fantastischste Versorgung und Aufmerksamkeit erhalten habe … das volle Programm. Sehr aufregend!»