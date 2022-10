Rafael Nadal ist Papa

Komplikationen während der Schwangerschaft

Laut mehreren Medienberichten kam der Junge in der 37. Schwangerschaftswoche in einer Privatklinik in Palma, Mallorca, zur Welt. Mutter und Sohn seien wohlauf, heisst es. Für Nadal eine grosse Erleichterung, zumal Perelló während der letzten Phase ihrer Schwangerschaft mit Komplikationen zu kämpfen hatte. Wegen dieser war sie in den vergangenen Wochen auch unter ständiger ärztlicher Beobachtung.