Es sind heftige Vorwürfe, die gegen den Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60) erhoben werden. Es geht um Drogen, sexuellen Missbrauch und Gewalt. Dein Stein ins Rollen brachte die Irin Shelby Lynn (24), die an einem Konzert der Band in der litauischen Hauptstadt Vilnius hinter die Bühne gebracht worden sei, um dort Sex mit Till Lindemann zu haben. Als sie ablehnte, habe man ihr K.O.-Tropfen verabreicht, woraufhin sie sich an den weiteren Verlauf des Abends nicht mehr erinnern könne. Zurück im Hotel bemerkte sie an ihrem Körper tiefblaue Hämatome und behauptet nun, misshandelt worden zu sein.