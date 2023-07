Randy Meisner: Eagles-Mitbegründer ist tot

Randy Meisner litt an einer Lungenerkrankung

Demnach verstarb der ehemalige Bassist und Sänger der legendären Band am Mittwoch (26. Juli) in Los Angeles an Komplikationen bezüglich seiner chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). «Randy war ein integraler Bestandteil der Eagles und massgeblich am frühen Erfolg der Band beteiligt», heisst es in der Erklärung der Eagles. «Sein Stimmumfang war erstaunlich, wie in seiner charakteristischen Ballade ‹Take It to the Limit› deutlich wird.» Die Vorbereitungen für die Bestattungen «stehen noch aus».