Rapper Drakes Leidenschaft für Damenhandtaschen

Darum besitzt Drake so viele Birkin Bags

Von den heiss begehrten Stücken soll er gleich mehrere besitzen. Doch der Musiker soll das exquisite Sammelstück nicht etwa selbst gebrauchen, sondern für eine zukünftige Ehefrau sammeln. «Das war eines der ersten Dinge, die ich angefangen habe zu sammeln. Ich denke, auch an die Frau, mit der ich eines Tages mein Leben verbringen werde. Irgendwann in meinem Leben habe ich jemandem eine ziemlich grosse Sammlung an Birkins anzubieten», zitiert die «Gala» aus einem Interview mit dem «Hollywood Reporter». Die Leidenschaft für die Tasche hat Drake von der besten Freundin seiner Mutter, die ebenfalls eine begeisterte Sammlerin des Accessoires ist. «Als ich jung war, habe ich in gewisser Weise ihren Wert verstanden. Es gibt nur sehr wenige Dinge in der Welt, materielle Dinge jedenfalls, die ihren Wert und wie sie geschätzt werden im Laufe der Jahre halten können», so der Künstler.