«Es war hart, aber wir sind zu Hause»

Auch Chiara Ferragni bedankt sich bei den Menschen, die das Paar in dieser schweren Zeit unterstützt. Sie ist aber auch dankbar dafür, wie stark ihr Mann Fedez sein Schicksal hinnimmt. «Es war hart, aber wir sind zu Hause», schreibt sie. Und weiter: «Danke an meinen wundervollen Mann, dass er so hart gekämpft hat und so tapfer für unsere Familie ist.»