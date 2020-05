«Sing meinen Song» greift Tabuthema auf

Rapper MoTrip weint um sein ungeborenes Kind

Dass bei «Sing meinen Song» die Tränen fliessen, ist nichts Neues. Dass sich prominente Musiker tief in ihre Seele schauen lassen, auch nicht. Und so berührte auch der deutsche Rapper MoTrip seine Kollegen und die Zuschauer gestern mit seiner Geschichte tief und sprach ganz offen ein grosses Tabuthema an.