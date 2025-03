Rapperin Doechii setzt im Hop-Hop neue Massstäbe

Rapperin Doechii (26) ist derzeit in aller Munde. Seit letztem Jahr landet sie einen viralen Hit nach dem anderen und wurde dafür Anfang Februar mit dem Grammy für das «Beste Rap-Album des Jahres» ausgezeichnet – was vor ihr übrigens nur zwei andere Frauen geschafft haben. Ihr neuester Ohrwurm «Anxiety», in dem sie über Gotye's (44) Klassiker-Beat «Somebody That I Used To Know» rappt, hören die Schweizerinnen und Schweizer rauf und runter. Aktuell führt sie die Schweizer Hitparade mit ihrem Lied an.