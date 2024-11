Weihnachtshit unter Beschuss

Rassismus-Vorwürfe gegen «Do They Know It's Christmas?»

Auch 40 Jahre nach seiner Veröffentlichung sorgt der Wohltätigkeitssong «Do They Know It's Christmas?» für Kontroversen. Kritiker prangern rassistische Untertöne an, während Schöpfer Bob Geldof die positiven Auswirkungen des Liedes betont.