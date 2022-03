Entschuldigung an die Academy

Will Smith wurde nach dem Vorfall als bester Schauspieler für «King Richard» mit einem Oscar ausgezeichnet und entschuldigte sich in seiner tränenreichen Dankesrede. Der Schauspieler sagte: «Ich möchte mich bei der Academy entschuldigen. Ich möchte mich bei allen meinen Mitkandidaten entschuldigen.» Zudem erklärte er unter anderem: «In dieser Zeit meines Lebens, in diesem Moment, bin ich überwältigt von dem, was Gott mich auffordert, in dieser Welt zu tun und zu sein. (...) Ich werde in meinem Leben dazu aufgerufen, Menschen zu lieben und Menschen zu beschützen (...).»