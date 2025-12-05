Rebecca Mir will freiwillig fünf Tage fasten – ist das gesund?

«Wer einfach so hungert, tut seinem Körper nichts Gutes.»

SI online sprach mit Heidi Hauer (44) über die Risiken und Vorteile von Heilfasten. Hauer ist Leadership & Holistic Health Coach für Frauen. Sie sieht Heilfasten nicht als Trend, sondern als eine der ältesten Detox Methoden, die wir seit Jahrhunderten kennen. Für Heidi Hauer geht es beim Heilfasten nicht nur ums Essen, sondern auch um eine ganzheitliche Reinigung von Körper, Geist und Emotionen. «Richtig begleitet kann Fasten eine tiefe Verbindung zu sich selbst schaffen», erklärt Hauer. Wichtig sei, dass das Fasten unter Anleitung erfolgt: «Ohne Begleitung oder Hintergrundwissen einfach nicht zu essen, ist keine gute Idee. Unser Körper braucht Energie.» Als ganzheitliche Gesundheits- und Intuitive-Eating-Coach betont sie: «Ich unterstütze kein restriktives Fasten ohne Wissen und Anleitung – es kann nach hinten losgehen und hat keinen nachhaltigen Effekt. Wer einfach so hungert, tut seinem Körper nichts Gutes.»