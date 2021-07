Rebecca Mirs After-Baby-Body spaltet ihre Fangemeinde

«Beccy is back»: So kündigte Rebecca Mir, 29, Mitte dieser Woche ihre Rückkehr zu «taff» an. Mit einem Foto von sich im Studio der Feierabendsendung bebilderte sie die Nachricht, dass sie nun wieder als Moderatorin des Magazins zu sehen sein wird. Darauf trägt sie ein enges schwarzes Etuikleid mit tiefem Dekolleté und Taillengürtel sowie hochhackige Sandaletten – ein Outfit, das sie in dieser Art schon in zig Sendungen trug, seit sie 2012 zur Pro7-Show gekommen ist.