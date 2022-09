Rebel Wilson: Gym-Überstunden wegen Schweizer Schoggi

Das Zurich Film Festival ist inzwischen in vollem Gange und über den Teppich laufen Weltstars wie Diane Kruger, Liam Neeson und Rebel Wilson. Während manche nur höflich ein paar Fragen zu ihrem Film beantworten, den sie am ZFF vorstellen, können wir aus anderen heraus kitzeln, was sie wählen würden, wenn sie sich zwischen zwei Schweizer Dingen entscheiden müssten – und warum. So steht für Diane Kruger fest, dass sie Schweizer Schoggi einem Fondue vorziehen würde. Wieso? «Weil…Schokolade!?!», antwortet die Schauspielerin ganz überzeugt. Und mit welcher Schweizer Persönlichkeit würde Eddie Redmayne lieber Znacht essen gehen, Tennis-Legende Roger Federer oder Regisseur Marc Forster? Und würde Charlotte Gainsbourgh lieber in der Stadt oder in den Bergen wohnen? Und was wird Rebel Wilson morgen als erstes machen, nachdem sie jetzt ein paar Tage in der Schweiz war? Das und mehr erfahrt ihr im Video – exklusiv vom grünen Teppich des ZFF 2022. Liam Neeson wollte uns dazu leider keine Angaben machen, aber der grüne Teppich erinnert ihn nach eigener Aussage an die grünen Wiesen in seiner Heimat Irland. Wie schön, dass er sich also anscheinend am ZFF wie daheim fühlt.