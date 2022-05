Kein Glück im «Jahr der Liebe»

Wilson hat mit Dating-Apps in der Vergangenheit einiges an Erfahrung gesammelt, wie sie weiter erzählt. 2019 sei es für sie an der Zeit gewesen, rauszugehen und Erfahrungen zu sammeln und so rief sie kurzerhand das «Jahr der Liebe» aus. «Ich wollte wirklich eine Beziehung. Ich glaube, ich bin in diesem einen Jahr mit ungefähr 50 Leuten ausgegangen, aber einige von ihnen waren nur ein Date und dann denkst du: ‹Oh, nein›», erklärt Wilson. Die Treffen hätten ihr aber alle wirklich geholfen, um herauszufinden, «was ich mag und was nicht. Es hat Spass gemacht und ich glaube nicht, dass irgendjemand dadurch verletzt wurde».