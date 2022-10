Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist tot

Der Red-Bull-Gründer und Sport-Mäzen Dietrich Mateschitz ist tot. Laut übereinstimmenden Medienberichten wurden sämtliche Red-Bull-Mitarbeiter per Mail benachrichtigt, dass ihr Chef im Alter von 78 Jahren verstorben sei. Unter anderem bestätigte auch Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko (79) den Tod in einem Interview mit dem Sender Sky am späten Samstagabend. Demnach sei Mateschitz zuvor in einem «sehr schweren gesundheitlichen Zustand» gewesen.