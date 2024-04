Kingsley Ben-Adir als Bob Marley – «Alle Marleyshinter der Kamera»

«Der Druck, jemanden zu spielen, der so vielen Leuten so viel bedeutet hat, ist enorm. Man muss ihn schnell loswerden.» Kingsley Ben-Adir (37) weiss, wovon er spricht: Er spielte schon Malcolm X, Barack Obama – und einen Ken in «Barbie». Bestärkt hat den Briten mit Wurzeln in Trinidad und Tobago, dass er von der Marley-Familie selbst gecastet wurde: Bobs Witwe Rita und Sohn Ziggy produzieren den Film. «Am ersten Drehtag waren alle Marleys hinter der Kamera», erzählt Ben-Adir dem Magazin «Man About Town». «Gezählt habe ich sie nicht, aber es waren viele!»



«Bob Marley: One Love», jetzt im Kino