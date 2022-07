Regisseur forderte Elyas M'Barek auf, sich auszuziehen

M'Barek war Anfang der 2000er in kleineren Rollen in «Forsthaus Falkenau» oder im «Tatort» erstmals zu sehen. Jeder Film- und Serien-Fan kennt ihn heute jedoch aus «Türkisch für Anfänger» oder «Fack ju Göhte» und Kinofilmen wie «Der Fall Collini». Sein neuer Film «Liebesdings» startet am 7. Juli. Er gibt darin einen Filmstar - an der Seite von Alexandra Maria Lara (43) und Lucie Heinze (34).