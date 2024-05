2003 wurde Ridley Scott (86) von Queen Elizabeth II. (1926 – 2022) zum Ritter geschlagen. Über zwanzig Jahre später darf sich der britische Regisseur und Filmproduzent über eine weitere Auszeichnung des britischen Königshauses freuen – dieses Mal aus den Händen des aktuellen Thronfolgers Prinz William (41). Am Mittwoch (8. Mai) ernannte der Enkel der verstorbenen Monarchin den 86-Jährigen zum «Knight Grand Cross of the Order of the British Empire». Scott ist damit Träger des höchsten britischen Verdienstordens.