Renée Zellweger kehrt angeblich als Bridget Jones zurück

Der vierte Film soll Bridget Jones in ihrer Mutterrolle «mit ihrem schnell heranwachsenden Sohn» zeigen, meldet die «Sun». Die Produktion soll angeblich noch in diesem Jahr beginnen. Der 2016 erschienene, dritte Teil «Bridget Jones' Baby» endete mit der Geburt ihres Sohnes. Als Vater stellte sich der Anwalt Mark Darcy (Colin Firth, 61) und nicht ihr Liebhaber Jack Qwant (Patrick Dempsey, 56) heraus. Eine Zeitungsschlagzeile verriet am Ende zudem, dass der schmierige Daniel Cleaver nach seinem angeblichen Tod lebend gefunden worden war. Eine Rückkehr von Hugh Grant (61) scheint im vierten Teil der Filmreihe also nicht ausgeschlossen.