Was haben Sie am Set über Ryan gelernt, was Sie vorher noch nicht über ihn wussten?

Jackman: Ryan wird das nie über sich selbst sagen und es eher mit einem Witz auf eigene Kosten herunterspielen. Aber er ist jemand, der immer mit gutem Beispiel vorangeht und alle um sich besser machen will. Er hat eine Atmosphäre am Set geschaffen, die sich frei, spielerisch und witzig angefühlt hat.



Reynolds: Ich fand Hugh noch nie so gut wie jetzt gerade eben (lacht). Er ist unglaublich liebenswürdig, nett und neigt zu Übertreibungen. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Wissen Sie, dass mein erster Mega-Filmstar, mit dem ich zusammen vor der Kamera gestanden habe, 2008 Hugh Jackman war?



Jackman: (mit verstellter, tiefer Stimme): Für dich immer noch Mister Hugh Jackman!



Reynolds: Also Harold Johnson oder Jackson oder wie du auch heisst. Von Hugh habe ich mir abschauen dürfen, wie man als echter Leader andere mit Menschlichkeit, Stil und Klasse behandelt. Ich dachte damals nur «Wenn ich jemals auch nur in derselben Galaxie wie dieser Mann existieren kann, dann hoffe ich, dass ich auch nur ansatzweise seine Klasse, Güte und Professionalität haben werde.» Mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen, war für mich ein echtes Privileg!