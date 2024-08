Bereits 2012 ehrte das ZFF Gere für sein Lebenswerk. ZFF-Direktor Christian Jungen (51) ist von dessen neuem Dokumentarfilm ebenso begeistert wie von Geres schauspielerischem Können, wie er in einer Medienmitteilung erklärt: «Mit ‹Wisdom of Happiness› stellt Gere einen Dokumentarfilm vor, in dem der Dalai Lama für mehr Mitgefühl im menschlichen Umgang miteinander plädiert. Es ist ein Werk, das uns tief berührt und zum Nachdenken inspiriert hat.»