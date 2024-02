Richard Lugner: Es gibt eine Frau in seinem Leben

Trotz allem plant Richard Lugner, auch in den kommenden Jahren am Wiener Opernball teilzunehmen – zumindest 2025 will er auf jeden Fall dabei sein. Neben seinen geschäftlichen Planungen steht bei ihm auch das Privatleben nicht still. Mit einer Andeutung auf eine möglicherweise neue Beziehung schliesst Lugner das Gespräch ab und hält die Spannung – zumindest in Liebesangelegenheiten – weiterhin hoch. Wer die Dame an seiner Seite sein wird, bleibt allerdings noch sein Geheimnis.