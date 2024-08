Richard Lugner hatte in letzter Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zuletzt wurde er im Juli am Herzen operiert und schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr, weil sich ein ein Einriss an der Herzklappe vergrössert hatte. «Das war schon lebensgefährlich», sagte er danach zu «Bild». Auch sein Rücken machten ihm Beschwerden. Wegen starken Schmerzen sass er deswegen sogar zeitweise im Rollstuhl.