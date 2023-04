Doch wie Babys halt so sind, ist der Kleine aber nicht nur besonders süss, sondern auch schon richtig fordernd. So schreibt Rihanna als Kommentar zum Video: «Seht her, wer Mama nicht trainieren lässt.» Dies zeigt gerechterweise auf: Kinder stellen ihre Eltern allesamt vor die gleichen Herausforderungen, unabhängig davon, wie prominent die Mamas und Papas sind.