In seinem Post teilte David Beckham ein altes Foto seiner Familie aus den Ferien. Zu sehen sind darauf ein junger Brooklyn, David Beckham selbst und seine gebräunte Frau Victoria Beckham (heute 51) in einem Swimmingpool. Dazu schreibt der Ex-Fussballer: «27 heute. Alles Gute zum Geburtstag, Bust. Wir lieben dich x.» Auch Victoria Beckham gratuliert mit demselben Bild und fügt hinzu: «Alles Gute zum Geburtstag, Brooklyn, wir lieben dich so sehr.»