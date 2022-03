Robbie Williams (48) erwarb im vergangenen Jahr ein Anwesen in der Schweiz und verfolgt man die Instagram-Profile von ihm und seiner Ehefrau Ayda Field (42) erkennt man, dass es ihm hier sichtlich gut gefällt. So entspannte er sich im Herbst 2021 am Genfersee beim Wanderausflug mit der Familie und liess die Natur des Westschweizer Kantons auf sich wirken. Für die Immobilie in Genf zahlte der Rockstar gut 28 Millionen Franken – für jemanden wie Robbie Williams beinahe ein Schnäppchen.