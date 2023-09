Robbie Williams demonstriert in Gstaad gegen Kreisel

Man mag es kaum glauben, aber der Sänger demonstriert. Gegen was könnte man in Gstaad aber bloss demonstrieren? Robbie Williams hat etwas gefunden: Kreisel. Ja, das einstige Take-That-Mitglied hat sich mit einem Plakat mitten auf einen Kreisverkehr gestellt und fordert: «Say no to roundabouts», also «Sag Nein zu Kreiseln». Was dieser Protest zu bedeuten hat, weiss niemand so recht. Und Robbie führt den wahren Grund auch nicht weiter aus. Alles was er zu sagen hat, ist, dass man ihn nun als «professionellen Demonstranten» engagieren könne. Und dabei sei er sehr viel günstiger als seine Kollegen Justin Timberlake (42), Bruno Mars (37) und erst Recht Justin Bieber (29).