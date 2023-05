Robbie Williams hat ein neues Hobby

Doch jetzt scheint Robbie als Künstler eine Solokarriere angehen zu wollen – klingt irgendwie bekannt, oder? Mi dem Schritt in den alleinigen Erfolg hat er ja nach Take That Erfahrung und so versucht sich der Brite jetzt auch als Cartoonist beziehungsweise Karikaturist. Auf Instagram gibt er seinen Fans einen ersten Vorgeschmack auf das, worauf sie sich gefasst machen können und sagt, dass im Laufe des Jahres mehr kommen werde, sowohl an Zeichnungen als auch an Infos, weshalb er nun diesem Hobby nachgeht.