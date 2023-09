Ferien in der Schweiz

Im Jahr des Hauskaufs in Genf 2020 reiste Robbie Williams mit seiner Familie durch die Schweiz. Ehefrau Ayda Field zeigte auf Instagram zahlreiche Schnappschüsse aus den Familienferien – mal beim Spaziergang am Genfersee (oben), mal beim Schneeschuhlaufen in Gstaad (unten). An beiden Orten hat sich der Superstar – quasi als Ferien-Souvenir – eine Immobilie gekauft. Dass ihm das Berner Oberland dabei besonders gut gefallen hatte, bestätigte Robbie Williams damals im Interview mit SRF: «Was mich wirklich umgehauen hat, ist Interlaken. Ich war am 1. August dort und dachte mir, das ist wahrscheinlich der schönste Ort der Welt».