Seine Bergbeiz «La Vache» musste er aufgeben, die Zeit fehlte neben der Musik einfach. Seine Liebe für die Schweiz hat er allerdings nicht verloren: James Blunt (49) wohnt schon seit Jahren in Verbier im Wallis. Da sein Restaurant allerdings nur im Winter wirklich gut lief, schloss er die Pforten seines Gastrobetriebs in den Bergen, wie er im Interview mit «20 Minuten» nun verrät. In der Schweiz scheint sich der «You're beautiful»-Interpret allerdings nach wie vor wohl zu fühlen. «Das Land ist eines der schönsten der Welt», findet Blunt. Vor allem liebe er es, in den Bergen Skifahren zu gehen, besonders beeindruckt zeigt er sich von der Pünktlichkeit der hiesigen öffentlichen Verkehrsmittel und der Bodenständigkeit der Schweizerinnen und Schweizer.