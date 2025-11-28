«Seit sie alt genug war, zu sprechen!»

Ein Insider gab gegenüber der «Sun» Einblicke zum Teppich-Debüt: «Teddy wurde dazu geboren, ein Star zu sein – schliesslich sind ihre Eltern beide absolute Ausnahmekünstler». Und weiter: «Robbie und Ayda waren jedoch sehr darauf bedacht, sie so lange wie möglich aus dem Rampenlicht herauszuhalten – indem sie ihr Gesicht in den sozialen Medien usw. unkenntlich machten.» Teddy Williams habe ihren Auftritt selbst vorangetrieben. «Sie wollte schon auf der Bühne stehen, seit sie alt genug war, zu sprechen!»