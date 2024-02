8. August 1997

Eine gigantische Suite in einem Luxushotel am Hyde Park. Robbie Williams liegt in einem weissen Sofa vergraben, neben ihm ein Backgammon-Brett. Er wirkt aufgedunsen und lethargisch. Mit gerade mal 23 hat er schon bewegte Jahre hinter sich. Er ist zarte 15, als er zu Take That stösst, der erfolgreichsten Boygroup der 90er-Jahre. Der charmante Frechdachs ist der Liebling der Fans, geniesst schon als Teenager Champagner, Drogen und Frauen. Die Boulevardmedien lieben ihn dafür, seine Bandkollegen und das Management haben andere Vorstellungen davon, wie man sich in einer respektablen Teenieband verhalten sollte. Im Juli 1995 fliegt Robbie aus der Band. Niemand hätte darauf gewettet, dass er je wieder auf einer Bühne steht. Doch zwei Jahre später ist alles anders. Sein Debütalbum «Life Thru a Lens» toppt die britischen Charts und enthält den Über-Hit schlechthin: «Angels».