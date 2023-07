Seine Mutter hat Leandro «unbeschreiblich geliebt»

Drena De Niro hatte zuvor mit einem bewegenden Beitrag auf der Plattform den Tod ihres «lieben Jungen» bekannt gegeben. «Ich habe dich von dem Moment an, als ich dich in meinem Bauch gespürt habe, unbeschreiblich geliebt», schrieb sie über ihren «wunderschönen süssen Engel». Leandro sei «alles, was jemals in meinem Leben rein und echt war», gewesen. «Ich weiss nicht, wie ich ohne dich leben soll, aber ich werde versuchen, weiterzumachen und die Liebe und das Licht zu verbreiten, die du mir gegeben hast, weil ich deine Mama sein durfte.»