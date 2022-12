Robert Downey Sr., der 2021 im Alter von 85 Jahren an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung gestorben ist, kam 1936 in New York City zur Welt. Im Alter von 22 Jahren stieg er in die Filmbranche ein und probierte sich lange als Drehbuchautor und Regisseur. 1969 feierte er einen ersten Erfolg mit «Putney Swope». Es folgten Werke wie «Babo 73» oder «Greaser's Palace». Als Schauspieler war er unter anderem 1985 in «Leben und Sterben in L.A.», 1997 in «Boogie Nights» oder 2011 in «Tower Heist» zu sehen. Robert Downey Jr. stammt aus seiner Ehe mit Elsie Downey (1934-2014). Insgesamt war der Regisseur dreimal verheiratet.