Robert Geiss schmeisst Tochter Shania aus Privatjet

Robert Geiss gibt seinen Töchtern Einblick ins Business

Eine solche Aussage ausgerechnet auf einem solch wichtigen Trip. Dass die Geissens ihre Töchter Davina (22) und Shania nämlich zu geschäftlichen Terminen mitnehmen, ist nicht die Norm. Robert Geiss ist es aber wichtig, dass der Nachwuchs Einblick in die Tätigkeiten der Eltern bekommt. «Die Kinder sollen ein bisschen von unserem Business, was wir haben, und von unserer Firmenkonstruktion mitbekommen und sollen dabei auch lernen», erklärt der Unternehmer in der Sendung «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie». So bereitet Robert Geiss seine Töchter wohl darauf vor, eines Tages sein Business übernehmen zu können und sein Erbe weiterzutragen. Dann kann Shania irgendwann vielleicht ihren ganz eigenen Privatjet kaufen und ist nicht mehr darauf angewiesen, sich mit ihrem Vater im Flieger zu streiten.