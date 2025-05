Am Abend war kurz nach 18:00 Uhr zunächst aus dem Schornstein an der Sixtinischen Kapelle weisser Rauch aufgestiegen. Dieser verkündet traditionell, dass ein neuer Papst gewählt wurde. Wäre der Nachfolger des am Ostermontag im Alter von 88 Jahren verstorbenen Papst Franziskus (1936–2025) noch nicht gefunden, wäre schwarzer Rauch zu sehen gewesen.