Roberto Blanco schiesst scharf gegen deutsche Schlagerszene

«Ich lasse mich nicht mit einer Aufwandsentschädigung abspeisen»

Blancos Äusserungen sind nicht seine erste Kritik am Sparkurs im Fernsehen. Bereits in der Vergangenheit hat er sich zu diesem Thema geäussert. Erst im vergangenen September sagte er zur aktuellen TV-Landschaft bei «T-Online»: «Heute ist das Fernsehen anders geworden. [...] Früher war Fernsehen das Medium Nummer eins – und dementsprechend viel Geld floss in die Produktion. Dass heute an allen Ecken und Enden gespart werden muss, bleibt den Zuschauern nicht verborgen.»



Als Beispiel nannte er den ZDF-«Fernsehgarten». Blanco: «Früher war das ein Riesen-Event. Heute ist es eher eine Pflichtübung geworden – und wenn dann noch nicht mal vernünftig bezahlt wird, ist es eher ein Auslaufmodell. [...] Ich bin kein Newcomer und lasse mich nicht mit einer Aufwandsentschädigung abspeisen.»