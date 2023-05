Das waren Tina Turners grössten Erfolge

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten gelang ihr der grosse Durchbruch mit dem Album «Private Dancer» (1984). Bei den nächsten Grammys wurde Tina Turner gleich dreimal ausgezeichnet, darunter für den Song des Jahres («What‹s Love Got to Do with It»). 1985 erschien auch der Mel-Gibson-Film «Mad Max - Jenseits der Donnerkuppel», für den sie nicht nur den Titelsong «We Don›t Need Another Hero» beisteuerte, sondern in dem sie auch mitspielte.