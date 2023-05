Megastar einer anderen Dimension

Tina Turner. Das ist die gefeierte Queen of Soul und Rock ’n’ Roll. Die Künstlerin der anderen Dimension: Über 180 Millionen verkaufte Platten. Zwölf Grammy Awards. Verewigt in der Rock ’n’ Roll Hall of Fame. Geehrt mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Und nicht zuletzt auch in ihrer Wahlheimat, der Schweiz, geehrt mit einem Swiss Music Award und der Ehrendoktorwürde der Universität Bern. Alles an dieser Frau scheint powergeladen, glamourös und überwältigend. Als sie 2009 im Alter von 70 Jahren zu ihrem 50-Jahr-Bühnenjubiläum offiziell Abschied von ihrem Livepublikum nimmt, hat sie allein in den USA mit 37 ausverkauften Shows über 50 Millionen Dollar eingespielt. Es folgen nochmals 47 Livekonzerte vor über einer Million Zuschauer in ihrem geliebten Europa. Denn auf dem alten Kontinent hat sie ihre grosse Liebe gefunden: den deutschen Musikproduzenten Erwin Bach.