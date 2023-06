«Modelleisenbahnen bauen ist kein doofes Hobby!»

Die riesige Modelleisenbahn stand in einem der Räume von Rod Stewarts L.A.-Haus und ist – wie die Villa selber – von riesigem Ausmass. 30 Meter lang und zehn Meter breit ist die einer US-Stadt der 40er-Jahre nachempfundenen Konstruktion. Das eigentlich Beeindruckende ist aber: Rod Steward hat sie selber gebaut. «90 Prozent der Anlage stammt aus meiner Hand», sagte er in einem Interview mit dem Radiosender BBC 2. Das Einzige, was er bis heute nicht gut beherrsche, sei die Elektrik – «dabei musste mir immer jemand helfen». Auf seinen ungewöhnlichen Zeitvertreib angesprochen sagt er: «Viele sagen, Modelleisenbahnen bauen sei ein doofes Hobby – ich jedoch finde es wunderbar!»