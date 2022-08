Roger Federer im Ferienmodus

Roger Federer (40) beim Sport, bei Mondschein am Meer, beim knuddeln mit Familienhund Willow, zusammen mit dem Papa an einem Fluss. Roger Federer postete, zur Freude seiner Follower ein paar nette Schnappschüsse des bald vergangenen Sommers. Ein Bild zeigt ihn zusammen mit seiner Frau Mirka (43). Die spielt Tennis und macht zugegebenermassen eine sehr sportliche Figur, während Roger ein wenig zerknirscht oder - vielleicht vom Tennismatch ausgepowert - in die Ferne schaut. Begeisterte Kommentare wie: «Mirka looking fabulous» machen in den sozialen Medien die Runde.