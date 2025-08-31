«Roger Federer ist ein Held für mich»

Redet Platon von solchen Begegnungen, merkt man sofort, wie sehr sie ihn bewegen. Beim Gedanken an die Gegenwart aber wird er nachdenklich. «In einer Zeit von AI sind alle so gespalten, so isoliert. Wir fürchten, dass unsere Menschlichkeit vielleicht ersetzt wird. Nicht nur vielleicht: Wir sind uns sicher», sagt er leise. «Alle reden über AI, aber sie vergessen, was das A bedeutet: artificial – künstlich, unecht.» Gerade deshalb, so Platon, brauche es Orte wie das IPFO. «Es ist so wichtig, Festivals wie dieses zu unterstützen. Für mich ist es wunderschön zu sehen, dass Menschen hierherkommen, weil sie neugierig auf echte Geschichten sind.»